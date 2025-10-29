Quatro criminosos de Goiás estão entre os mais de 120 mortos na megaoperação da polícia que aconteceu na terça-feira (29), nos complexos da Penha e Alemão, no Rio de Janeiro. Ao POPULAR, a assessoria do Governo de Goiás confirmou que os mortos são: Adan Pablo Alves de Oliveira, Eder Alves de Souza, Marcos Vinicius da Silva Lima e Rafael Resende Ferreira. As passagens são de roubo a mão armada, homicídio, uso de documento falso e tráfico de drogas (Veja detalhes abaixo).\nAdan Pablo Alves de Oliveira: homicídio qualificado;\nEder Alves de Souza: roubo e porte de arma de fogo;\nMarcos Vinicius da Silva Lima: tráfico de drogas;\nRafael Resende Ferreira: homicídio, uso de documento falso, tráfico de drogas.\n-Webstories Quatro criminosos de Goiás estão entre os mortos em megaoperação no Rio de Janeiro, diz g (1.3330131)