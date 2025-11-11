Família que morreu em acidente na GO-230 (Reprodução/Prefeitura de Mimoso)\nQuatro das cinco vítimas que morreram em um acidente na GO-230, entre Padre Bernardo e Mimoso, no entorno do Distrito Federal, eram da mesma família, segundo a Prefeitura de Mimoso. Manuela Couto Quaresma, de 6 anos, Luzia Xavier da Silva Lima, de 66, José do Nascimento Lima, de 75, e Charles Elder Gomes da Silva, de 65, eram de Mimoso e foram enterrados nesta terça-feira (11). A outra vítima é Valdemir Sousa Soares, de 37. Ele morava em Brasília e tinha ido passar o final de semana com os filhos em Mimoso. O corpo dele será levado para o Maranhão, sua terra natal. A Polícia Civil investiga o caso.\nCharles era irmão da dona Luzia, mais conhecida como dona Conceição. José era esposo da dona Conceição. Manuela era bisneta da dona Conceição. Os quatro da mesma família estavam em um único carro. Todos são de Mimoso. Só o Valdemir que morava em Brasília, mas ele tinha amigos e filhos em Mimoso. Ele estava na caminhonete", informou a prefeitura ao POPULAR.