-Vídeo Sylvester - Acidente estudantes GO-518 (1.3417602)\nQuatro feridos no acidente que matou cinco estudantes na GO-518, em Buriti de Goiás, receberam alta na manhã desta terça-feira (2). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), os adolescentes, com idades entre 12 e 13 anos, foram atendidos no Hospital Estadual de São Luís de Montes Belos. "Todos apresentavam-se conscientes, orientados e estáveis, com escoriações leves e sem sinais de traumas graves", diz parte do comunicado.\nOutros três feridos no acidente foram encaminhados para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Um deles, de 12 anos, permanece no pronto-socorro com estado geral regular. O outro estudante, também de 12 anos, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, em estado grave. "O terceiro paciente, de 13 anos, foi transferido para o Hospital Ortopédico de Goiânia (HOG), a pedido da família, em estado geral regular", diz a nota (leia a nota na íntegra ao final do texto).