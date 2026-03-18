Da esquerda para a direita: mãe Adair; pai André Luis; avó Hilda e tia Maria Madalena (Reprodução/Redes Sociais)\nTrês mulheres e um homem morreram após um acidente na GO-164, em Santa Helena de Goiás, no sudoeste goiano. Segundo os bombeiros, as vítimas eram da mesma família. Uma outra mulher ficou ferida e foi encaminhada ao hospital. A batida, que aconteceu na noite dessa terça-feira (17), envolveu uma caminhonete e um caminhão.\nOs mortos no acidente são: Adair do Nascimento Freitas Barros, André Luis Souza Barros, Maria Madalena Barros da Cruz e Hilda de Souza Barros. A única sobrevivente é Eleusa Maria Barros de Sá, de 72 anos. Todos estavam na caminhonete.\nEleusa foi encaminhada em estado grave para o Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás (Herso). Segundo a unidade, a paciente deu entrada consciente e apresentando múltiplas faturas. A idosa está em avaliação pela equipe médica e deve passar por cirurgia.