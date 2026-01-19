Um acidente de trânsito deixou quatro pessoas mortas na BR-364, em Cachoeira Alta, no oeste goiano. Segundo a Polícia Rodoviária Federal em Goiás (PRF-GO), houve uma colisão frontal entre um carro e um caminhão. Mais detalhes do caso estão sendo investigados.\nO acidente ocorreu na noite do último sábado (17). Segundo a PRF-GO, o carro seguia no sentido Cachoeira Alta-São Simão quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com o caminhão, que trafegava no sentido oposto.\nMP denuncia homem que matou jovem em acidente de trânsito em Aparecida de Goiânia\nPMs ficam feridos após acidente durante perseguição em Morrinhos\nMotorista morre em acidente envolvendo carro e ônibus na zona rural de Alvorada do Norte\nOs quatro ocupantes do carro morreram no local. De acordo com a corporação, as vítimas não foram identificadas devido à violência da batida. O motorista do caminhão não se feriu. Além disso, ele realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.