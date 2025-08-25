-CONFUSAO_UPA_CURITIBA_BOMBEIROS (1.3304371)\nQuatro pessoas foram presas após agressão a bombeiros e injúria racial contra um enfermeiro na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Curitiba, na região noroeste de Goiânia. Vídeos gravados por pessoas que estavam na recepção da unidade de saúde mostraram o instante em que militares do corpo de bombeiros tentam conter os envolvidos (veja acima).\nApós audiência de custódia, realizada nesta segunda-feira (25), a Justiça decidiu pela liberdade provisória dos suspeitos. O POPULAR entrou em contato com a Defensoria Pública de Goiás (DPE), que representou o grupo, mas não teve retorno.\nA briga aconteceu na noite deste domingo (24). A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informou ao POPULAR que o paciente envolvido na confusão buscou atendimento na UPA, às 19h42, com corte em um dos dedos da mão, acompanhado de três pessoas.