A juíza Marcella Caliani, da 2ª Vara Criminal de Limeira (SP), aceitou nesta segunda-feira (13) a denúncia do Ministério Público que acusa quatro pessoas pelo envolvimento na morte da jovem Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 anos. Ela foi arremessada de uma estrutura conhecida como Ponte do Esqueleto, em Limeira, a 145 quilômetros da capital paulista, sem equipamentos de proteção durante a prática de um salto, no dia 13 de junho.\nTodos os acusados agora viram réus e uma ação penal é iniciada. No curso do processo, a defesa será apresentada e os envolvidos podem ser submetidos a um júri popular, caso a juíza entenda que há elementos suficientes para julgá-los por homicídio doloso, quando há intenção de provocar a morte ou se assume o risco de ela ocorrer.\nMaicon Fernandes Cintra, Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves e Evelyne dos Santos Gonçalves são acusados de homicídio doloso duplamente qualificado. No caso de Evelyne, que não atuou diretamente no salto, a Promotoria diz que sua responsabilidade se deu por omissão. Ela também responderá por fraude processual – o Ministério Público diz que a mulher atuou para esconder uma câmera GoPro acoplada ao braço de Maria Eduarda no momento do salto.