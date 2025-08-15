O senhor participou da Reunião do Fórum Nacional de Governadores da COP-30, em Belém (PA). O que Goiás deverá levar para a conferência?Haverá espaço para que os estados possam se apresentar na COP30, mas isso deve estar sendo conduzido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad), imagino eu, ou pela própria Secretaria Geral de Governo (SGG). Isso não foi tema da discussão do Consórcio dos Governadores ontem. Mas eu mostrei lá, por exemplo, os dados que envolvem o Estado de Goiás. Os dados são de que o bioma que mais apresentou redução de desmatamento foi o Cerrado, e, ao mesmo tempo, a região Centro-Oeste é a que vem alavancando cada vez mais o crescimento e o aumento da produção no país. Só esses dois dados representam o desenvolvimento sustentável aqui da nossa região, da região que mais produz para o país. O senhor falou em defesa do agro goiano como vitrine para a produção sustentável...Eu levei essa contribuição no sentido de que a gente possa, quem sabe, não só estabelecer uma presença durante os dias lá em Belém, mas para colocar o Estado de Goiás à disposição para recebê-los aqui e poder apresentar essa produção agropecuária sustentável, que alia alta produtividade à preservação ambiental, que hoje é muito evidente e de referência para o mundo todo. Essa foi uma sugestão para a agenda geral da COP. Qual é o grande desafio, o grande questionamento que todos os governos subnacionais defenderam lá? Que a gente possa discutir mais desenvolvimento dentro da agenda ambiental e menos imposições, restrições. Até porque nós entendemos que nós temos uma das melhores legislações do mundo e que nós temos hoje uma série de razões para demonstrar o quanto o Brasil produz de forma sustentável, né?O senhor também sugeriu que a COP incluísse na pauta a discussão sobre terras raras, para agregar valor de forma sustentável. Como que o senhor acha que é possível fazer essa discussão levando em conta que a mineração é um ponto sensível na questão ambiental?A mineração é um ponto discutido em todas as COPs e terras raras é um minério que hoje está bastante atual na discussão, inclusive geopolítica. Goiás tem a primeira planta em operação de extração das terras raras, lá em Minaçul, e já com um projeto bastante avançado para início de 2026, 2027, na cidade de Nova Roma, no Nordeste do Estado, e com uma extração bastante sustentável. O projeto de Nova Roma, inclusive tem uma planta piloto em Aparecida de Goiânia, ele só utiliza água para fazer extração e 95% da água utilizada é reutilizada. Então, é um caso bastante proveitoso de mineração e ambientalmente adequado. A a gente pode apresentar ao mundo mais esse case de produção sustentável que o Goiás.A gente sabe que o bioma amazônico vai estar em evidência, mas como o senhor acha que o bioma Cerrado deverá ser representado na COP pelo nosso Estado?Eu pontuei também a necessidade de discutir e apresentar os demais biomas. O Mato Grosso do Sul falou muito sobre o Pantanal, e ele, junto com com o Cerrado, são biomas que precisam ser discutidos na COP. O mundo todo fica bastante focado na discussão sobre Mata Atlântica, Floresta Amazônica, e acaba esquecendo desses biomas. Eé predominantemente no Cerrado que nós temos tido o aumento significativo da produção, ao mesmo tempo, garantindo uma atuação ambiental que também serve como referência. Então, acho que a gente tem que defender também a inclusão do debate sobre o Cerrado.A agenda do combate às mudanças climáticas é uma preocupação do governo estadual?Sem dúvida nenhuma. Ele não é só do governo, é do produtor. Quem sofre os maiores impactos do ponto de vista de produção é o próprio produtor rural. A chuva, a falta dela, o calor intenso, tudo isso reflete a redução da produção. Então, nós temos que mostrar isso ao mundo também, que quem mais sofre os impactos do ponto de vista de negócio é o próprio produtor. Nós temos hoje a nossa lei de Desmatamento Zero, que foi assinada no ano passado pelo governador Caiado. Nós temos aí um outro dado muito interessante, em que 100% dos alertas do MapBiomas foram autuados e multados.Primeiro ano na história que todos os alertas são autuados e multados. O governo está fazendo a sua parte no sentido de coibir e impor as penalidades àqueles que são desobedientes às regras ambientais.Recentemente vimos notícias de estudos apontando que o Brasil vai ficar inabitável até 2070 por causa do calor, ou até mesmo especialistas dizendo que o Cerrado vai acabar, vai ficar inabitável. O senhor acredita nesses alertas? É evidente que o mundo inteiro passa por mudança climática. Agora, o Brasil, de uma forma diferente do que é propagado, principalmente pela União Europeia, ele tem, se não me engano, 87% da sua vegetação preservada. E ficam colocando como se nós fôssemos o grande problema em relação a isso. O grande problema são os combustíveis fósseis, que são intensamente utilizados pelos países desenvolvidos, e nesse quesito também o Brasil é referência, porque ninguém tem um parque energético tão lindo quanto o Brasil. Outro dado importante: o Brasil representa 3% das emissões de carbono no mundo todo. O governador Mauro Mendes (MT) fez até uma explanação interessante. Se não existisse nada no Brasil, nenhuma cidade, nenhuma pessoa, nenhum animal, nós teríamos a importância de 3% da emissão de carbono no mundo todo. Então, não somos nós que estamos gerando isso, e a COP tem que pedir para cobrar exatamente de quem são os grandes contribuintes das emissões de carbono no mundo.Qual a posição dos governadores de direita em relação à COP30, evento realizado pelo Governo Federal? Há alguma possibilidade de boicote por parte de alguns governadores?Não, não. Eu não vejo absolutamente nada nesse sentido. Há uma unidade dos governadores no sentido da defesa de Belém como sede da conferência, que é mundial. Ontem foi apresentado todo o planejamento pelo governador Helder Barbalho nos deu a garantia de que vai ser um sucesso sobre todos os aspectos. A grande discussão entre todos os governadores, independente de questões ideológicas, é exatamente que a gente possa ter uma COP que seja produtiva, que seja positiva e não fique apenas em discussões que não vão encontrar soluções para os problemas reais das mudanças climáticas. Essa é a grande união dos governadores nesse sentido. Independente de questões políticas, todos querendo que nós tenhamos uma COP que seja efetiva.Belém está enfrentando o problema por conta do alto preço da hospedagem. Goiânia corre o risco de viver algo parecido durante o Campeonato Mundial de Motovelocidade (MotoGP), que será realizado no ano que vem aqui na capital?Ontem o governador Helder Barbalho mostrou que nós teremos em Belém o dobro daquilo que foi solicitado lá no Azerbaijão. Tem o dobro de leitos já ofertados. E da mesma forma será em Goiânia. Nós não temos dificuldade nenhuma em encontrar soluções. Inclusive, vamos buscar a expertise que Belém construiu para que a gente possa garantir isso tudo também para esse grande evento na nossa capital.