-VÍDEO: Mulheres cantam 'Pescar que nada' (1.3427536)\nUm vídeo que circula nas redes sociais mostra um grupo de mulheres cantando uma versão bem-humorada da música “Que Pescar que Nada”, durante um acampamento de pesca no Rio Araguaia, em Bandeirantes, noroeste goiano. As participantes aparecem com os pés dentro do rio, sorrindo, cantando e se divertindo.\nEm entrevista ao POPULAR, a engenheira civil Tereza Gondinho contou que o momento aconteceu de forma espontânea, durante um dos encontros do grupo.\nAquele momento da música foi completamente espontâneo. São três dias de pesca, e a gente sempre reúne todas na hora do almoço para viver uma experiência juntas, à beira do rio", conta Tereza.\nPirarucu, tucunaré e tambaqui: veja quais peixes podem ser abatidos em Goiás após nova lei\nConselheiro do TCM de Goiás captura piraíba gigante de mais de 2 metros no Rio Araguaia; vídeo