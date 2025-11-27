A Polícia Civil do Estado de Goiás (PC-GO) abriu um processo requerendo ao Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) a quebra de sigilos bancários, telefônicos e telemáticos da biomédica Érika Luciana de Sousa Machado, de 47 anos, que desapareceu no dia 1º de novembro após sair para comprar ração para os cachorros. A quebra dos sigilos ocorre na tentativa de encontrar mais pistas sobre o paradeiro da biomédica. As buscas presenciais por parte da PC-GO continuam até que ela seja localizada.\nSegundo a delegada adjunta da delegacia de Corumbá de Goiás, Aline Cardoso, foi pedida a quebra desses sigilos a fim de obter mais informações sobre o paradeiro de Érika. Cardoso reitera ainda que, até o momento, não há nenhum suspeito no caso, uma vez que não existe fundada suspeita de crime. Ela explica que as investigações vêm sendo conduzidas de acordo com a junção dos elementos físicos e cartorários, de forma gradativa, e que o resultado dessa junção levará ao próximo passo.