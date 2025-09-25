E se as enchentes fossem algo que as cidades pudessem conviver de forma harmoniosa, em vez de temer? Esta é a ideia central do conceito de cidade-esponja, criado por um dos urbanistas mais importantes da China, Kongjian Yu, de 62 anos. Ironicamente, no momento em que diversas cidades do Brasil, inclusive Goiânia, enfrentam problemas de alagamentos, o arquiteto chinês é uma das quatro pessoas que morreram na aeronave que caiu na zona rural de Aquidauana, no Pantanal, em Mato Grosso do Sul, na noite desta terça-feira (23/9). Yu veio ao Brasil para participar da Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo 2025 e gravar um documentário. Também morreram o documentarista Luiz Ferraz, 42, o diretor de fotografia Rubens Crispim Júnior, 51, e o piloto Marcelo Pereira de Barros, 59.\nDecano da faculdade de arquitetura e paisagismo da Universidade de Pequim, ele viajava para o Pantanal onde participaria da gravação de um documentário sobre as cidades-esponja. As causas do acidente ainda serão investigadas.