Um helicóptero caiu na manhã deste sábado (17) em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, e deixou três pessoas mortas, segundo o Corpo de Bombeiros.\nA queda se deu em uma área de mata fechada e de difícil acesso. As vítimas são três homens, de acordo com a corporação, que foi acionada para a ocorrência às 9h55.\nAinda segundo os bombeiros, a pessoa que acionou a corporação relatou que a aeronave teria caído momentos após ter decolado, mas uma perícia irá apurar a dinâmica do acidente. O local da queda fica próximo à rua José Martins Brito.\nHelicóptero tomba em telhado de frigorífico em Goiânia\nComurg demite funcionários suspeitos de montar 'fábrica' de fraudes em indenizações trabalhistas\nHomem é preso com material pornográfico infantil que incluía até gibi\nO GOA (Grupamento de Operações Aéreas), especialistas do Goesp (Grupo de Operações Especiais) e militares do quartel de Guaratiba foram acionados para a ocorrência.