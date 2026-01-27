Família acredita que quedas de energia no apartamento foram provocadas para atrair corretora a ponto cego de câmeras (Arquivo pessoal/Nilse Alves Pontes)\nA família da corretora de imóveis, Daiane Alves de Souza, de 43 anos, que desapareceu em Caldas Novas, no sul de Goiás, acredita que as quedas de energia no apartamento foram provocadas de forma intencional. A corretora está desaparecida desde o dia 17 de dezembro.\nDesligou especificamente o padrão de onde ela estava. Ela foi ligar o padrão em uma área que era ponto cego. Então, foi uma coisa muito bem elaborada”, disse Fernanda Alves, irmã de Daiane, ao POPULAR.\nDe acordo com Fernanda, a família acredita que quem raptou a corretora conhecia os hábitos dela, sabia que ela estava sozinha e conhecia os pontos cegos do prédio.\n“Quem capturou a Daiane tinha conhecimento dos hábitos dela ultimamente, sabia que ela estava sozinha, conhecia os pontos cegos e conhecia bem o prédio”, afirma a irmã da corretora.