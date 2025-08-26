Lei estabelece que causar poluição de qualquer natureza que resulte, ou possa resultar, em danos à saúde humana, morte de animais ou destruição significativa da biodiversidade é uma infração sujeita a multa (Reprodução / Prefeitura de Anápolis)\nO período de estiagem em Goiás costuma ser acompanhado de queimadas, conhecidas como incêndios naturais. As queimadas clandestinas, no entanto, podem render multa de até R$50 milhões para quem as pratica, de acordo com a prefeitura de Anápolis.\nSegundo a prefeitura de Anápolis, a prática de queimadas é considerada crime previsto pela Lei nº 9.605/98, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, prevista no artigo 41 que trata de incêndios em matas ou florestas.\nA lei estabelece que causar poluição de qualquer natureza que resulte, ou possa resultar, em danos à saúde humana, morte de animais ou destruição significativa da biodiversidade é uma infração sujeita a multa.