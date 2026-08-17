-QUEIMADAS CONTROLADAS (1.3445552)\nAs queimadas no Parque Estadual Terra Ronca, um dos maiores complexos de cavernas da América Latina, foram controladas, de acordo com os bombeiros. O fogo, que já consumiu 14 mil hectares de vegetação nos municípios de São Domingos e Guarani de Goiás, segue em monitoramento nesta segunda-feira (17). Uma operação foi montada para combater o incêndio, que começou há sete dias.\nCriado em 1989, o parque tem como objetivo preservar a fauna, a flora, os mananciais e, especialmente, as cavidades naturais subterrâneas da região, considerada um dos patrimônios espeleológicos mais importantes do Brasil.\nO Parque Estadual Terra Ronca tem aproximadamente 57 mil hectares e é famoso por suas cavernas, grutas e dolinas. Ele se destaca tanto pela riqueza da fauna e da flora exclusivas do ambiente cavernícola quanto por suas belezas cênicas, que incluem cascatas, cachoeiras e rios de águas cristalinas com elevado potencial para o ecoturismo. Sua gestão é realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), em parceria com a comunidade local.