A biomédica Érika Luciana Machado, de 47 anos, que está desaparecida há pouco mais de 10 dias, era uma mulher simpática, inteligente e brincalhona, segundo a família. Érika saiu de casa, no distrito de Olhos d'Água, dizendo que iria comprar ração para os cachorros.\nA Érika era biomédica formada. Era uma mulher bonita, simpática, inteligente, de boa conversa. Ela gostava muito de brincar e era muito família. Tinha poucos amigos e era uma pessoa muito reservada. Adorava crianças e animais e gostava muito de estudar”, disse o irmão Júlio César ao POPULAR.\nÉrika tinha depressão, ansiedade e fazia uso de medicamentos, segundo informou a família. O irmão dela, Júlio César, contou ao POPULAR que Érika estava muito triste antes de desaparecer, mesmo com os remédios em dia.\nAs buscas pela biomédica foram suspensas pelo Corpo de Bombeiros de Pirenópolis. À reportagem, a corporação informou que as buscas estão suspensas devido à falta de mais informações que possam direcionar as atividades, seja de buscas com cães ou mergulho. No entanto, a Polícia Civil continua investigando o caso.