Quem mora em Goiânia já deve ter visto um adesivo em algum carro ou ouvido falar do Birutão, o bar que é quase uma instituição do Setor Central e que leva o apelido de seu dono, de 42 anos. Localizado na Avenida Independência, próximo à Rua 74, o espaço chama atenção não só pela decoração extravagante, mas principalmente pela figura carismática que comanda o local desde sua fundação, em 2007.
Nascido e criado em Goiânia, Birutão contou ao POPULAR que tudo começou no mesmo endereço onde o bar funciona hoje. Antes de ser dono do bar, ele trabalhava como frentista no posto de gasolina onde o estabelecimento está localizado. Foi ali que o sonho de abrir um restaurante com a mãe, carinhosamente chamada de Princesa, começou a ganhar forma.
Trabalhei no posto de 2000 a 2007, de frentista mesmo. E aí, em 2007, abri o bar com minha mãe, com quatro joguinhos de mesa. Sempre quis mexer com alimentação porque minha mãe cozinha demais. O tempero dela é bem caseiro, bem diferenciado", contou.