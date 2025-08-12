-Vídeo (1.3298774)\nEm menos de uma semana, o vídeo do influenciador Felipe Bressanim, 27, conhecido como Felca, sobre adultização de crianças, já ultrapassa a marca de 31 milhões de visualizações (confira vídeo acima).\nClaudia Leitte, Gloria Perez e mais famosos apoiam Felca após denúncia\nDiarista é suspeita de racismo após enfermeira reclamar de faxina: 'Chata porque é de cor'; veja prints\nMulher é condenada à prisão e a pagar R$ 20 mil ao tentar causar aborto de colega de trabalho com agressões em shopping\nO youtuber, dono de um canal que passa de 5 milhões de inscritos, denunciou a exploração e a sexualização de menores na internet, apontando que influenciadores como Hytalo Santos lucram com conteúdos do tipo e engajam redes de pedofilia usando o algoritmo das plataformas.\nA denúncia contra Hytalo não foi a primeira. O influenciador é conhecido por bater de frente contra outros setores, como as redes de apostas online. Já revelou ter recusado R$ 50 milhões para fazer alguns stories sobre uma empresa de bet.