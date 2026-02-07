À esquerda, Rangel Cigano em um show. À direita, momento em que o avião pegou fogo (Arquivo pessoal / Rangel Cigano)\nO cantor sertanejo Rangel Cigano, que fez um pouso de emergência quando o avião que pilotava desligou no ar, diz que o susto reforçou a certeza de que está no caminho certo na música. Maranhense de nascimento e goiano de coração, o artista de 42 anos retomou a carreira solo em 2025 após uma pausa durante a pandemia — e hoje aposta em novos projetos, inspirados pela família e pela tradição musical cigana.\nNascido em Açailândia (MA), Rangel contou ao POPULAR que vem de uma família de músicos e sanfoneiros e diz que a música o acompanha desde a infância.\nA música entrou na minha geração através do meu avô, vem desde criança, de casa. Venho de uma família de músicos. Meu avô foi de uma dupla chamada Canhoto e Canhotinho, era sanfoneiro. Meu filho de 7 anos já está tocando sanfona também e vai dar continuidade à nossa família de sanfoneiros", contou Rangel.