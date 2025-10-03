Iram foi preso na Barra da Tijuca por policiais da Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, no Rio de Janeiro (Reprodução/LinkedIn Iram Saraiva Jr)\nIram de Almeida Saraiva Júnior, de 50 anos, foi preso na última quarta-feira (1º) suspeito de estuprar uma criança de 2 anos, no Rio de Janeiro, é ex-deputado estadual de Goiás e atua como médico no Rio de Janeiro.\nAo POPULAR, a defesa do ex-deputado, o advogado Alexandre Mallet, negou a acusação e reafirmou a inocência dele. De acordo com a defesa, "não existem provas que sustentem a denúncia, tampouco fundamentos para justificar sua prisão preventiva" e que "o processo tramita sob segredo de justiça e, por essa razão, os absurdos a ele atribuídos não podem ser expostos publicamente".\nA defesa também comunicou que "Iram sempre colaborou com as investigações, respeitou todas as decisões judiciais e demonstrou de forma inequívoca sua boa-fé e compromisso com a verdade" e que "mantém plena confiança no sistema de justiça brasileiro e acredita que sua inocência será reconhecida ao final do processo".