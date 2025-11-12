A morte da cirurgiã-dentista Thereza Paula Bandeira Curado, de 52 anos, provocou grande comoção em Goiânia. Profissional da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América, ela era conhecida pelo sorriso fácil e pela dedicação aos pacientes do SUS. "O sorriso era sua marca", dizem amigos. Viajante, tinha uma próxima aventura: a Itália.\nAo POPULAR, Alessandra Curado, irmã de Thereza, contou que tinham planos de viajarem juntas, algo que a cirurgiã-dentista amava fazer.\nAmava a familia, a filha, viajar. Ano que vem ela ia me levar para conhecer a Itália, mas não deu tempo”, disse.\nThereza era formada em Odontologia pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e tinha pós-graduação em Periodontia. Com mais de 30 anos de carreira, atuou como professora, manteve consultório particular e atendia também no Cais Jardim América.