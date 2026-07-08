A jornalista Érika Leal, repórter da Record Brasília e apresentadora do programa Interesse Público, da TV Justiça, morreu nesta terça-feira (7), aos 47 anos. A informação foi confirmada pela emissora por meio de uma nota publicada nas redes sociais.\nEla estava internada desde o dia 30 de maio no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em Brasília, após sofrer um acidente doméstico que a deixou em coma por cerca de dois meses.\nSegundo relatos de amigos e familiares publicados nas redes sociais, Érika sofreu queimaduras ao se aproximar de uma fogueira durante uma festa junina. A Record informou apenas que a jornalista estava hospitalizada em decorrência de um acidente doméstico, sem divulgar mais detalhes sobre esse acidente.\nIntegrante da equipe da Record Brasília desde 2019, Érika ganhou projeção nacional ao participar de coberturas de temas políticos, econômicos e culturais.