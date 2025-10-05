"Era uma pessoa muito simples e muito humilde". Foi assim que o delegado Marco Antônio Morbeck, de 59 anos, foi definido pelo amigo Mauro Emidio. Morbeck morreu em decorrência de um câncer, em Goiânia, na sexta-feira (3).\nEle não gostava de usar terno, sempre gostava de usar uma camiseta de banda de rock. Ele tinha duas bandas de rock", contou Emidio ao g1.\nO amigo, que é investigador e trabalhou com Morbeck por oito anos, salientou que, inclusive, o delegado estava se preparando para a aposentadoria e planejava se dedicar as bandas de música: TKZ e Calhordas.\nMorte do delegado Marco Antônio Morbeck causa comoção\nDelegado Rafael Pareja morreu após passar mal enquanto jogava beach tennis, diz polícia\nAgente que morreu em acidente com viatura na GO-330 se preparava para aposentar, diz colega\nMorbeck, conforme Emidio, atuou em várias delegacias, como na Delegacia Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil de Goiás (Deic), na Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap) e, por último, o profissional estava na Corregedoria da Polícia Civil de Goiás (PC-GO).