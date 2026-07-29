A chacina que deixou três pessoas mortas em uma fazenda na zona rural de Goiatuba, no sul de Goiás, na tarde de terça-feira (28), vitimou Jainy Chaves, de 29 anos, Beatriz Soares, de 27, e Nahtan Campos, de 25 anos. Segundo informações do delegado-geral André Ganga, divulgadas pela TV Anhanguera, o principal suspeito, de 43 anos, que mantinha um relacionamento com Jainy havia cerca de dois anos e teria cometido os assassinatos por ciúmes. Após o crime, ele tentou tirar a própria vida, foi socorrido e permanece internado sob custódia policial.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa. A reportagem também não conseguiu contato com familiares das víitmas para obter mais informações.\nChacina deixa três mortos em fazenda de Goiatuba\nChacina em fazenda foi descoberta após jovem conseguir mandar localização para a irmã antes de ser morta, diz polícia