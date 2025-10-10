Mônica Rassi e Alberto Rassi Júnior (Reprodução/Facebook Mônica Rassi e Reprodução/Cremego)\nPrimos de primeiro grau, Mônica Moura Rassi e Alberto Rassi Júnior, eram filhos dos fundadores do Hospital Rassi e morreram com um dia de diferença entre si, em Goiânia. Alberto seguiu a carreira do pai e se especializou em cirurgia geral. Já Mônica ocupou a função de defensora pública de Goiás.\nEram duas pessoas que prestaram um enorme serviço à sociedade goiana, cada um no seu campo", disse o primo Nelson Rassi, ao POPULAR.\nAlberto Rassi Júnior, filho do doutor Alberto Rassi, era uma pessoa generosa, chegando a fazer atendimentos gratuitas às pessoas em vulnerabilidade social, conforme o primo. Era o segundo filho do doutor e tinha mais três irmãos, todos também dedicados à medicina. Ele foi acometido com uma doença crônica que o debilitou pelos últimos anos da vida dele. Ele morreu por complicações dessa enfermidade, na quinta-feira (9).