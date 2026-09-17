-carro_milionario_pires (1.3456832)\nA abordagem que encontrou a quantia de quase R$ 1,2 milhão dentro de um carro, em Pires do Rio, no Sudeste de Goiás, ocorreu após o motorista frear bruscamente ao ver a viatura do Comando de Operações de Divisas (COD), de acordo com a Polícia Militar (PM). O motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal, em Goiânia, mas não foi mantido preso, segundo a PM.\nEle teve uma reação de espanto ao ver a viatura, o que gerou ali uma ação suspeita. Nessa reação de espanto, ele freia o veículo, e a equipe, atenta à via, o aborda. Toda pessoa que se espanta ao ver uma viatura pode ter uma reação mesmo de surpresa ou alguma dica de que pode estar acontecendo um crime ali dentro, um possível sequestro ou uma situação mais grave. Toda reação assim merece que a polícia averigue”, afirmou o tenente do COD, Rafael Freire ao POPULAR.