-POP_VÍDEO_RADAR_FANTASMA (1.3345714)
Motoristas que passam pela GO-431, em Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal, estão assustados com um radar que marca velocidades muito acima da realidade. Um vídeo mostra o visor registrando mais de 100 km/h mesmo quando não há carros na pista ou quando os veículos estão em baixa velocidade.
O POPULAR tentou contato com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e Polícia Militar Rodoviária (PMR) para saber mais detalhes sobre a situação, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.
De acordo com a TV Anhanguera, muitos condutores têm parado para registrar o problema, já que o equipamento mostra números incompatíveis com o trânsito no local. Apesar do erro, até agora nenhuma multa ou notificação foi emitida.