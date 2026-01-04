-Vídeo: Radares derrubados na GO-164 (1.3356991)\nDois pares de radares de velocidade foram derrubados na GO-164 no trevo que dá acesso à Bandeirantes, município de Nova Crixás, no noroeste goiano. Um vídeo de um morador do município, compartilhado com O POPULAR, mostra os quatro radares caídos no chão e com sinais de vandalismo (veja imagens acima).\nO caso aconteceu neste sábado (3) no local que é conhecido como ‘Trevo da Piraíba’, que liga a GO-164 com a GO-239. O morador de Bandeirantes, Bruno Ramos, foi quem gravou o vídeo e informou a reportagem.\nAo POPULAR, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) disse em nota que tomou conhecimento do ato de vandalismo ocorrido no trevo da Piraíba, na confluência da GO-164 com a GO-239 e a Polícia foi informada sobre o ocorrido e que os equipamentos serão substituídos, a fim de restabelecer as condições de segurança no local.