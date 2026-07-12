Moradores e motoristas que utilizam a rodovia GO-462, que liga Goiânia a Nova Veneza, denunciaram à TV Anhanguera a retirada de radares de fiscalização em trechos críticos. A rodovia é de pista simples por onde passam veículos em ambos os sentidos, para atender às cidades de Santo Antônio de Goiás e Nova Veneza, na Região Metropolitana da capital.\nConforme um Estudo Técnico de Monitoramento de Eficácia, publicado pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), com dados de 2024, passaram pelo medidor de velocidade instalado no km 20 da GO-462 (trevo de acesso a Santo Antônio) 3.926 veículos por dia.\nJá outro estudo técnico, publicado em fevereiro de 2025, aponta que a via apresenta fluxo intenso de veículos de carga, de veículos particulares, de transporte coletivo e de pedestres, sendo considerado um fator de risco a presença de áreas residenciais, comerciais e escolares.