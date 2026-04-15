O radialista Armindo de Oliveira, que morreu aos 70 anos após um infarto fulminante, em Goiânia, na terça-feira (14), foi lembrado por amigos pela generosidade, dedicação ao rádio e inspiração aos colegas. O comunicador Miguel Novaes, que conviveu com Armindo por muitos anos, destacou a importância dele para o meio e a amizade que construíram.\nO Armindo foi um grande comunicador, fez história no rádio goiano. Serviu de inspiração para muitos colegas que se iniciavam na profissão. Amigo e irmão”, relembra Novaes, em entrevista à repórter do POPULAR, Mariana Guimarães.\nSegundo informações do Sindicom Goiás, o radialista foi encontrado em casa, no Conjunto Riviera. Natural de Palmas, cidade do sul do estado do Paraná, Armindo iniciou a carreira na Rádio Cultura de Curitiba e, posteriormente, fixou-se na capital, onde construiu uma trajetória consolidada e respeitada no rádio.