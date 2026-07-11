O radialista Altieres Lemes, morador de Corumbaíba, no sul de Goiás, está desaparecido desde a tarde da última quinta-feira (9). Familiares e amigos estão mobilizados em uma busca pelo comunicador e pedem informações que possam ajudar a encontrá-lo.\nSegundo uma amiga da família e comadre da esposa de Altieres, a última informação repassada por ele foi de que sairia de casa para levar o carro da família até uma oficina mecânica. Depois disso, ele não fez mais contato.\nAo O POPULAR, a Polícia Civil informou que o desaparecimento foi registrado por meio da Delegacia Virtual.\nA ocorrência foi registrada por meio da Delegacia Virtual após relato de desaparecimento. O fato foi comunicado à Delegacia de Polícia da cidade, que dará prosseguimento às diligências e às investigações cabíveis”, informou.