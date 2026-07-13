O radialista Gonçalves Lima, considerado uma das vozes mais conhecidas do esporte goiano, morreu aos 81 anos. A notícia foi dada pelo Sindicato dos Radialistas de Goiás (Sindicom), em uma postagem nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.\nNa publicação, o Sindicom revelou que o profissional dedicou mais de 60 anos à comunicação. Ele também trabalhou em diversos veículos, entre eles o jornal O Popular. "Gonçalves Lima deixa uma contribuição inesquecível para o rádio e o jornalismo esportivo goiano, inspirando gerações de comunicadores e ouvintes", diz parte da nota (leia na íntegra ao final do texto).\nAlém disso, o falecimento gerou comoção entre os internautas. Vários amigos e colegas de profissão escreveram comentários em tom de homenagem. "Gonçalves foi um dos grandes da imprensa esportiva goiana, voz inconfundível, respeitado por todos da classe. Trabalhamos juntos no Escrete de Ouro da Rádio Brasil Central durante muitos anos. Meus pêsames à família enlutada!", afirmou um jornalista.