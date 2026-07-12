O radialista Altieres Lemes, que está desaparecido desde a última quinta-feira (9), foi visto pela última vez em um posto de combustíveis no qual deixou o carro, em Corumbaíba, no sul de Goiás, conforme uma amiga da família.\nDeixou no posto, é a última coisa que sabemos dele. Não sabemos o porquê dele ter ido para o posto”, disse a amiga.\nSegundo a amiga da família e comadre da esposa de Altieres, a família sabe que o carro foi deixado no posto, mas ainda não há informações sobre o motivo de Altieres ter ido ao local. Inclusive, a última informação repassada por ele foi a de que sairia de casa para levar o carro da família até uma oficina mecânica. Depois disso, ele não fez mais contato.\nRadialista desaparece após sair de casa para levar carro a oficina\nContador é encontrado morto dentro de casa após desaparecer em Trindade