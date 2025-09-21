SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A modelo e estudante Gabrielly Moreira, de 16 anos, foi achada morta, na sexta-feira, dentro de uma casa em construção, na cidade de Pedra Bonita, no interior do Ceará.\nGabrielly Moreira foi achada sem vida horas depois de sair de casa para encontrar amigos em um bar. O caso foi registrado como causa da morte a ser esclarecida, segundo a Polícia Civil do Ceará.\nOs amigos disseram aos familiares de Gabrielly que ela passou mal e morreu. O Samu chegou a ser acionado, mas a morte da modelo foi confirmada no local.\nPolícia ainda não sabe como a jovem foi parar dentro da casa em construção. Os familiares relataram às autoridades que notaram hematomas roxos no corpo de Gabrielly.\nTestemunhas disseram que a modelo saiu do bar andando normalmente. Os familiares também afirmam que os amigos deram relatos inconsistentes para o ocorrido e cobram por justiça.