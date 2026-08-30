-VÍDEO (1.3450482)\nA rainha de rodeio Lara Alves Rueda, de 35 anos, chamou a atenção ao contar que vive em um trisal com a irmã gêmea e um agricultor em Montividiu, no sudoeste de Goiás. Juntos há cerca de seis anos, a relação deles repercutiu após o vídeo de uma entrevista dela em uma festa de rodeio (veja acima).\nAo g1, Lara contou como a família a três se formou. De acordo com a rainha de rodeio, após namorar o agricultor Maicon Rueda, de 43 anos, por dois anos e romper a relação, a irmã, Laila, o namorou por quatro anos até propor que os três passassem a viver juntos.\nAí surgiu a proposta se eu ainda sentia alguma coisa por ele, e eu falei que sim. Aí ela [Laila]: 'Uai, vamos ficar nós três juntos?'. Minha irmã já é bem tranquila. De momento, eu falei: 'Não, você tá doida. Isso não dá certo, não'. E aí foi tentando até que a gente aceitou”, disse.