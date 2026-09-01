Rainha de rodeio revela que é casada com o mesmo homem que a irmã gêmea: 'Somos um trisal' (Arquivo pessoal/Maicon Rueda)\nA rainha do rodeio da Expo Montividiu, Lara Alves Rueda, de 35 anos, contou que inicialmente rejeitou a ideia de viver um relacionamento a três com a irmã gêmea, Laila, e o agricultor Maycon Rueda, de 43 anos. Os três vivem juntos há seis anos em Montividiu, no sudoeste de Goiás. Lara disse que havia namorado Maycon por dois anos. Após a separação, Laila começou a se relacionar com ele, e os dois ficaram juntos por quatro anos até surgir a proposta do trisal.\nSurgiu a proposta se eu ainda sentia alguma coisa por ele, e eu falei que sim. Aí ela [Laila]: 'Uai, vamos ficar nós três juntos?'. Minha irmã já é bem tranquila. De momento, eu falei: 'Não, você tá doida. Isso não dá certo, não'. E aí foi tentando até que a gente aceitou", disse Lara.