-Incêndio no Araguaia (1.3431531)\nUm rancho em uma praia do rio Araguaia, a 5km do porto de Aruanã, ficou destruído após um incêndio. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros, que fez o rescaldo das chamas. Segundo apuração da TV Anhanguera, o incêndio foi causado por um curto-circuito.\nO fogo começou na estrutura de palha do rancho e se espalhou rapidamente. Nas imagens divulgadas pela TV Anhanguera é possível ver as chamas subindo pelo telhado do rancho e se espalhando com uma fumaça escura e densa.\nO caso aconteceu na última quarta-feira (8) e, ao POPULAR, o Corpo de Bombeiros informou que, quando chegaram no local, o fogo já tinha sido controlado e não houve feridos, apenas prejuízos materiais.\nPonte é incendiada e moradores de assentamento rural correm risco de isolamento, em povoado de Niquelândia