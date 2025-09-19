-Raposas (1.3314317)\nQuatro filhotes de raposa foram resgatados na zona rural do município de Bom Jesus de Goiás, localizado na região sul do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, as raposas foram encontradas por colaboradores da Usina Panorama.\nOs animais foram recolhidos e encaminhados até o 6° Batalhão Bombeiro Militar, onde foram levados para o Centro de Controle de Zoonoses, em Itumbiara, que, por sua vez, reportaram o caso ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Goiânia.\nO POPULAR entrou em contato com o Cetas para saber como as raposas estão, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.\nNo vídeo feito por funcionários da usina, é possível vê-los amamentando os filhotes.\nCisne negro que morreu no zoológico de Goiânia não tinha sintomas de gripe aviária, diz veterinária