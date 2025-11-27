Bebê de 17 dias foi acolhido por uma instituição e o caso foi encaminhado ao Juizado da Infância e Juventude, que vai decidir se a criança voltará para a mãe ou para adoção (Reprodução/Instagram de Rondinelly Ná)\nUm recém-nascido, de apenas 17 dias, foi resgatado pelo Conselho Tutelar de um esquema irregular de adoção, em Goiânia, de acordo com o órgão. De acordo com o conselheiro Rondinelly Ná, o próprio casal que adotou a criança registrou um boletim de ocorrência após a mãe biológica se arrepender de ter entregue o bebê.\nComo o nome dos envolvidos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu contato com a defesa deles.\nO caso aconteceu na última terça-feira (25) na região norte da capital. Ao POPULAR, Rondinelly disse que o caso é delicado, pois há características de adoção dirigida pelo fato do casal possivelmente ter ajudado financeiramente a mãe, com exames médicos, alimentação e até mesmo custeado o parto em um hospital particular.