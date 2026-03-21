Um recruta do Exército Brasileiro, identificado como José Carlos Júnior Carvalho Grachet, de 18 anos, morreu neste sábado (21), em Goiânia. Ele havia sido internado em um hospital particular após passar mal e desmaiar durante um treino de corrida no Batalhão do Exército, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nEm nota ao POPULAR, o Exército mostrou consternação devido ao falecimento do militar. Acrescentou que instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as causas e está prestando todo o suporte à família.\nDe acordo com a PC, a morte foi registrada no Hospital Jacob Facuri. O POPULAR entrou em contato com a unidade hospitalar, que informou não ter permissão de repassar dados de pacientes. A polícia e as Forças Armadas investigam o caso.\nMorte de professora após luta contra câncer causa comoção nas redes: 'será sempre lembrada com muito carinho!'