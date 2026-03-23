O recruta José Carlos Júnior Carvalho Grachet, de 18 anos, que morreu durante um treino de corrida, em Goiânia, sonhava em entrar para o Exército e treinava há meses, contou um amigo próximo. O jovem passou mal durante a atividade física no Batalhão, no sábado (21), chegou a ser socorrido, mas não resistiu.\nLembro de você aqui pulando de alegria com a carta do Exército de aprovado! Dos momentos bons, dos churrascos de fim de semana, da gente treinando junto e correndo no fim de semana, dos ‘rolês’ de moto, da gente jogando bola na rua domingo de manhã. Ainda não acredito que você se foi”, publicou o atleta profissional Gabriel Costa.\nA farda verde-oliva, antes motivo de comemoração, tornou-se símbolo de luto nas redes sociais. Amigos e familiares lamentaram a morte do jovem. Kauann Peixoto, outro amigo, disse que José Carlos gostava de fazer todos rirem com “piadas, histórias e brincadeiras”.