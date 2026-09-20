Carro de luxo, joias e dinheiro em espécie foram apreendidos pela polícia. (Divulgação/MP-GO)\nO grupo empresarial dos setores de atacado e varejo de doces, artigos para festas e tecidos, investigado por acumular uma dívida de mais de R$ 743,5 milhões com o Estado de Goiás, já foi condenado pela Justiça por sonegação fiscal. A informação foi divulgada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO). O histórico do grupo veio à tona com a Operação Panda Reverso, deflagrada na última quinta-feira (17) para investigar suspeitas de crimes tributários, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados pelas autoridades, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa deles para pedir um posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nA operação cumpriu três mandados de prisão preventiva e 24 de busca e apreensão em 17 endereços comerciais e residenciais de Goiânia e Mossâmedes, na região oeste de Goiás. As ordens foram expedidas pela Vara das Garantias da Comarca de Goiânia.