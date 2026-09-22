A Prefeitura de Goiânia e a Saneago formalizaram o Termo para Instituição de Servidão Administrativa nº 03/2026 e o Decreto Municipal nº 174/2026, para regulamentar a passagem e a execução de obras do Interceptor de Esgoto Meia Ponte Norte. Juntos, os documentos concedem 5 mil metros quadrados (m²) de área à companhia de água e esgoto para realizar a expansão da rede de saneamento às regiões norte e noroeste da capital.\nA obra foi iniciada em junho e possui prazo de execução de 26 meses, condicionado justamente “à disponibilização e regularização das áreas de servidão necessárias à implantação das estruturas previstas em projeto”, segundo a Saneago. “As obras (...) contam com R$ 84,5 milhões em investimentos, com recursos próprios da Saneago, incluindo ainda o Interceptor Pinguela Preta, uma Estação Elevatória de Esgoto, 233 km de redes coletoras e 19 mil ligações domiciliares”, informa. Os interceptores são tubulações de grande diâmetro construídos ao longo de fundos de vale, margens de rios ou córregos com o objetivo de evitar a poluição dos mananciais.