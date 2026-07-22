O número de ocorrências de queimadas na rede elétrica de Goiás caiu de 696, em 2024, para 384, em 2025, uma redução de 44,8%. Apesar disso, o total de clientes afetados aumentou de 49,3 mil para 59,7 mil no mesmo período, alta de 21,1%, indicando que os incêndios passaram a atingir áreas com maior concentração de consumidores. Em 2025, 41% das ocorrências foram registradas na zona rural e 59% em áreas urbanas. As queimadas se concentram em regiões próximas a rodovias e, quando atingem a rede elétrica, podem comprometer linhas que abastecem áreas mais densamente povoadas.\nEntre os municípios mais afetados, Goiânia passou da 5ª posição em 2024 para a liderança em 2025. O número de ocorrências subiu de 32 para 55, enquanto a quantidade de clientes afetados saltou de 4,3 mil para 13,7 mil. Em 2025, Senador Canedo, também na Região Metropolitana, figurou entre os municípios mais afetados. No ano anterior, Aparecida de Goiânia apareceu na listagem. Para o restante do período de estiagem de 2026, com base nas ocorrências de queimadas registradas entre janeiro e julho, as áreas consideradas mais críticas são Goiânia, Ipameri e Caldas Novas.