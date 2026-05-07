Governo de Goiás disponibiliza um site onde é possível saber mais sobre o programa aplicado às gestantes, mães e profissionais de saúde (Divulgação / Governo de Goiás)\nA Rede Nascer em Goiás acompanha, por meio de ligações telefônicas, mães durante a gestação e após o parto. Além disso, também acompanha as crianças até os dois anos. O projeto, que funciona 24h, é uma iniciativa do Governo de Goiás e tem como objetivo reduzir a morte de mães e crianças. De acordo com o programa, a Rede Nascer oferece seis tipos de serviços (leia ao final do texto).\nPara receber o atendimento por meio do programa, conforme apurado pela TV Anhanguera, é necessário ser encaminhado para uma unidade pública de saúde ou ligar para o telefone 155. Conforme divulgado pela Rede Nascer, o projeto oferece um acompanhamento completo da gestação, apoio nutricional e psicossocial, identificação e encaminhamento para a maternidade e ainda suporte para o acompanhamento do desenvolvimento e da vacinação das crianças.