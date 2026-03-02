Na contramão do cenário nacional, Goiás apresenta um aumento no número de matrículas na educação básica nos últimos 10 anos. Dados do Censo Escolar 2025 mostram que o crescimento no Estado é impulsionado especialmente pelo ensino infantil e anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano). Em contrapartida, os anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e o ensino médio, além da educação de jovens e adultos (EJA), tiveram queda no mesmo período.\nDivulgados na última quinta-feira (26), os dados do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram um cenário de queda em todo o Brasil. Em 2015, o País mantinha 48,8 milhões de estudantes na educação básica. Já no ano passado, foram contabilizados 46 milhões. A redução ocorreu especialmente na rede pública, que saiu de 39,7 milhões para 36,7 milhões. Enquanto isso, na rede privada, houve um leve aumento, de 9 milhões para 9,2 milhões.