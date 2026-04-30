A RedeMob Consórcio, que opera a Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, começou a testar a instalação de câmeras e placas de energia solar em pontos de ônibus de Goiânia. Segundo a empresa, o projeto ainda é um protótipo e está em fase de testes. A Prefeitura, por sua vez, anunciou nesta quarta-feira (29) que viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) estarão nos principais pontos de ônibus da capital, todos os dias, das 4 às 6 horas da manhã.\nO POPULAR encontrou um ponto de ônibus em frente ao Hospital de Doenças Tropicais (HDT) já com a nova tecnologia, no Jardim Bela Vista, na região leste de Goiânia. O modelo também está sendo testado na Rodovia GO-070, no Setor Central e em outras regiões da capital do Estado. A RedeMob não deu detalhes da medida, sob a justificativa de que o projeto ainda não foi implementado de forma definitiva.