O aditivo contratual realizado entre a Prefeitura de Goiânia e o Consórcio Redemob, formado pelas empresas do sistema de transporte coletivo metropolitano, publicado no Diário Oficial do Município de segunda-feira (22), amplia os serviços anteriormente acordados. No ano passado, o contrato visava a gestão do parque semafórico, que incluiu a implantação da metronização nos corredores de BRT. Agora, o acordo será usado para a implementação de ações coordenadas no âmbito do Programa Nova Mobilidade, como a desobstrução das vias, programa de estacionamento rotativo e um aplicativo de mobilidade.\nO documento altera a finalidade e o objeto do acordo original para abranger a cooperação técnica, operacional, tecnológica e institucional entre os partícipes, visando a execução de políticas de gestão de tráfego, transporte coletivo e mobilidade ativa. A validade da cooperação foi estendida até o dia 31 de dezembro de 2028, em conformidade com as diretrizes da Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos (CDTC). A estrutura da cooperação técnica está organizada em quatro pilares que incluem o programa de desobstrução de vias arteriais, o gerenciamento semafórico, as melhorias no entorno do BRT e a criação de uma plataforma tecnológica denominada Super App da Mobilidade.