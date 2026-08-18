-Redemoinho em Guapó (1.3445955)\nUm redemoinho de poeira em Guapó, na região metropolitana de Goiânia, impressionou moradores do local. O fenômeno natural, que é bem comum neste período do ano, se formou em um campo de futebol localizado na cidade.\nDe acordo com apuração da TV Anhanguera, o registro foi feito pelo morador João de Deus, neste sábado (15). O redemoinho atingiu um tamanho grande e foi parar no meio da rua. A poeira só se desmanchou depois que o vento já tinha ido para a calçada.\n'Nível de deserto': calor deve chegar a 39°C e umidade do ar a 15% em Goiás nos próximos dias\nGoiás entra na fase mais crítica das queimadas: veja quais cidades estão mais ameaçadas\nMudanças climáticas do El Niño agravam quadros alérgicos; saiba como amenizar problema\nFenômeno climático\nRedemoinho de poeira atinge campo de futebol em Guapó (Reprodução/ TV Anhanguera)