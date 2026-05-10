A redução de velocidade em um trecho da BR-060, em Goiânia, começa a valer nesta segunda-feira (11). De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a mudança será acompanhada de um período educativo, com aplicação de multas somente a partir de 1º de junho.\nA mudança vale para o trecho entre o km 162, na altura do viaduto da Rua do Petróleo, e o km 170, próximo à entrada do Residencial Buena Vista, onde o limite máximo passará de 80 km/h para 60 km/h. Nas vias marginais, permanecem os limites já existentes, com trechos sinalizados em 40 km/h ou 60 km/h.\nA redução foi definida após análises técnicas realizadas pela PRF, que apontaram aumento da gravidade dos acidentes registrados na região, caracterizada por alta densidade urbana e intenso fluxo de veículos. Ao POPULAR, a corporação destacou que sugeriu ao DNIT e à concessionária Rota Verde a reavaliação da velocidade como medida para reduzir riscos e preservar vidas.